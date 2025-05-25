Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, pandemiden bu yana ilk kez Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş yaşandığını ve yabancı ziyaretçilerin Türkiye’yi artık pahalı bulduğunu söyledi.

Grafikte, 2016-2024 Ocak-Nisan dönemine ait yabancı ziyaretçi sayıları görülüyor. 2023’te yaklaşık 10,5 milyon olan turist sayısı, 2024’te aynı dönemde hafif bir gerilemeyle 10 milyon civarına indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK’in Ocak-Nisan dönemine ait yabancı ziyaretçi sayısı verilerini paylaştı. Grafikte dikkat çeken bir düşüş gözlemlendi.

2016’dan bu yana yükseliş trendi gösteren yabancı ziyaretçi sayısı, pandeminin etkisiyle büyük darbe aldı. Ancak 2024 verileri, pandemiden sonraki toparlanmanın sınırlı kaldığını ve ilk kez ciddi bir gerilemenin yaşandığını ortaya koyuyor.

Hakan Kara paylaşımında, “Pandemiden bu yana ilk kez turist sayısında düşüş yaşanıyor. Turistler Türkiye’yi pahalı buluyor” yorumunu yaptı.

TÜİK verilerine göre; 2016’da Ocak-Nisan döneminde yaklaşık 4 milyon olan yabancı ziyaretçi sayısı

2024’te ise 3,5 milyon civarına geriledi.

Turizm gelirleri, Türkiye’nin döviz girdisinde önemli bir kalem. Ancak ziyaretçi sayısındaki düşüş, hem gelir beklentilerini hem de cari dengeyi etkileyebilir. Ekonomistler, fiyat-kalite dengesinin yeniden sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Pandemiden bu yana ilk kez turist sayısı düşüyor. Turistler Türkiye’yi pahalı buluyor. pic.twitter.com/TLrqgX4DXc — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 25, 2025