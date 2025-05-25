Fenerbahçe Beko, 2024-2025 Turkish Airlines EuroLeague finalinde AS Monaco’yu 76-66 mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü oldu. Bu zaferle birlikte sarı-lacivertliler, EuroLeague kupasını ikinci kez Türkiye’ye getirmeyi başardı.

Final karşılaşmasında baştan sona üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz, özellikle son çeyrekte Marko Guduric ve Devon Hall’un kritik katkılarıyla farkı açtı. Hayes-Davis 14, Guduric 12, Hall 10 sayıyla galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 51-54 önde tamamladıktan sonra son bölümde farkı çift hanelere taşıyarak kupayı kaldırdı.

Bu büyük başarı, sadece kulüp tarihine değil, Türk basketbolunun uluslararası sahnedeki prestijine de altın harflerle yazıldı.

Mansur Yavaş’tan Tebrik Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu tarihi zaferin ardından Fenerbahçe Beko'yu şu sözlerle kutladı:

“EuroLeague kupasını ikinci kez ülkemize taşıyan Fenerbahçe Beko’yu yürekten kutluyorum. Parkede gösterdiğiniz azim, Türk basketboluna yeni bir gurur ve milyonlarca gence ilham oldu. Sporcularımızı, teknik ekibi ve coşkulu taraftarı tebrik ederim!”

Sarı-lacivertlilerin bu büyük başarısı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla karşılandı.