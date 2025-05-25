Ligde küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor, 23 puanla 18. ve son sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise 81 puanla ligde 2. sırada yer alıyor ve şampiyonluk mücadelesi veriyor.

İlk Yarıda Fenerbahçe Kazanmıştı

Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Fenerbahçe, Hatayspor’u 2-1 mağlup etmişti. Hatayspor, sahasında kazanarak ligdeki kötü gidişata dur demek isterken, Fenerbahçe ise liderlik yarışında önemli bir galibiyet arayacak.

Maç Ayrıntıları

Tarih: Yarın

Saat: 20.00 Mersin'de dolandırıcılara gözaltı İçeriği Görüntüle

Yer: Mersin Stadı

Hakem: Yiğit Arslan