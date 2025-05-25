Yaman, sosyal güvenlik sisteminde yıllardır "yama tarzı" düzenlemeler yapıldığını belirterek, bu durumun adalet duygusunu zedelediğini ve çalışanlarda derin mağduriyetler yarattığını söyledi.

1999 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte emeklilik için yalnızca prim gününün değil, aynı zamanda yaş şartının da aranmasının özellikle genç yaşta çalışma hayatına atılan milyonlarca kişiyi etkilediğini ifade eden Yaman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ise yalnızca kısıtlı bir grubu kapsadığını vurguladı.

Yaman, “8 Eylül 1999 öncesi işe girenleri kapsayan EYT düzenlemesi, bir grup için çözüm olurken, yalnızca 1 günle kapsam dışında kalan kişiler için 17 ila 20 yıl arasında mağduriyete yol açtı” dedi.

"Adil geçiş için kademeli emeklilik şart"

Yaman, çalışanların mağduriyetini azaltmak ve sosyal güvenlik sistemine yüklenmeyi önlemek adına, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar için yaş şartının kademeli olarak esnetilmesi gerektiğini söyledi. Bu tür bir düzenlemenin adil bir geçiş süreci sağlayacağını ifade eden Yaman, sistemin hem mali açıdan sürdürülebilir kılınabileceğini hem de daha fazla çalışanın adaletli bir biçimde emekli olabileceğini belirtti.

"Köklü reform ihtiyacı"

CHP’li Yaman, sosyal güvenlik sisteminin mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu belirterek, "Temel ihtiyacımız, kademeli emeklilik ve bununla birlikte köklü bir sosyal güvenlik reformudur" ifadelerini kullandı.