Doğaseverler, sabah saatlerinde belediye araçlarıyla ulaştıkları Karaşar Mahallesi Kirazyanı mevkisinden yürüyüşlerine başladı. Yaklaşık 9 kilometrelik parkur, çam ormanlarıyla çevrili patikalardan geçerek Karagöl Yaylası’nda sona erdi.

Yürüyüş sorumlusu Reşat Erten, parkurun doğa tutkunları için eşsiz güzellikler sunduğunu belirterek, “Göl manzarası eşliğinde başladığımız yürüyüşümüzde kartal yuvaları, atmacalar, sincaplar ve diğer pek çok yaban hayvanıyla karşılaştık. Yol boyunca doğayla iç içe, huzurlu bir rota izledik.” dedi.

Yürüyüşün ardından Karagöl Yaylası’nda kısa bir mola veren grup, bölgeyi serbest olarak gezme imkanı buldu.

Erten, bu haftaki parkurun hem manzara hem de doğa gözlemi açısından oldukça zengin olduğunu belirterek, “Katılımcılardan biri doğada zehirsiz bir yılan türü olan natrix (su yılanı) buldu. Doğal yaşamı yakından gözlemleme şansı elde ettik” ifadelerini kullandı.