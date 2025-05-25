Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği ve Batıkent Rekreasyon Alanında, Fenerbahçe ve Roca Team final maçı dev ekranda izlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu organizasyonda, "Sandalyeni kap gel, bu heyecan kaçmaz" sloganıyla vatandaşlara keyifli vakit sunacak.

Etkinlik 25 Mayıs Pazar günü saat 20:00'de yapılacak olup izleyiciler dev ekrandan heyecanlı maçı izleyebilecek.

"Sandalyeni kap gel, b heyecan kaçmaz"

ABB'nin konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Final coşkusu Ankara’da dev ekranda yaşanıyor! 25 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de Atatürk Orman Çiftliği ve Batıkent Rekreasyon Alanı’nda buluşuyoruz. Sandalyeni kap gel, bu heyecan kaçmaz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin rakibi kim?

"Roca Team", resmî adıyla AS Monaco Basket, Monako merkezli profesyonel bir basketbol takımıdır. 1928 yılında, 1924'te kurulan AS Monaco çok branşlı spor kulübünün bir parçası olarak kurulmuştur. "La Roca Team" (Kaya Takımı) lakabı, Monako'nun "Le Rocher" (Kaya) olarak anılan coğrafi yapısından esinlenerek verilmiştir.

Roca Team'in tarihçesi

AS Monaco Basket, 1950 yılında Fransa'nın en üst düzey basketbol ligi olan Nationale 1'de (günümüzdeki LNB Pro A) ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştır. Ancak sonraki yıllarda inişli çıkışlı bir performans sergileyerek zaman zaman alt liglere düşmüştür.

2014 yılında Ukraynalı iş insanı Sergey Dyadechko'nun kulüp başkanı olmasıyla birlikte takım yeniden yapılanmaya gitmiş ve hızlı bir yükseliş sürecine girmiştir. 2015 yılında Pro B şampiyonu olarak Pro A'ya yükselmiş, ardından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste üç kez Leaders Cup'ı kazanmıştır.

2021 yılında EuroCup şampiyonu olarak EuroLeague'e katılma hakkı elde eden Roca Team, 2022 yılında EuroLeague çeyrek finaline yükselmiş, 2023 yılında ise üçüncülük elde etmiştir.