Antalya’da yaşayan bir kadın, kocasının kendisine ve çocuğuna karşı ilgisiz olduğunu, ayrı yatakta kaldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellediğini ve eşinin ailesi tarafından hakarete uğradığını gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Davalı koca ise, dava dilekçesine cevap vermedi.

Mahkeme: Evlilik Birliği Temelden Sarsıldı

Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerini dahi bilmeyecek kadar ilgisiz davranan erkeği kusurlu bularak, boşanmaya, çocuğun velayetinin anneye verilmesine, kadın ve çocuk için ayrı ayrı 1000 TL tedbir nafakası ödenmesine ve kadına 20 bin TL maddi tazminat verilmesine hükmetti.

İstinaf ve Yargıtay’dan Onama Kararı

İstinaf sürecinde, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel kararı yerinde buldu ancak kadına ödenecek tazminatı 75 bin TL’ye çıkardı.

Davalı erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Daire, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını usul ve yasaya uygun bularak onadı.