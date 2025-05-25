Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), aldığı tedaviyle 5 yıl süren madde bağımlılığını geride bırakan V.K, kendi işini kurarak yeni bir yaşama adım atmaya hazırlanıyor.

Oto sanayisinde çalışan ve arkadaş çevresinin etkisiyle 20'li yaşlarında madde kullanmaya başlayan 31 yaşındaki V.K, zamanla madde bağımlısı oldu.

Madde kullanımı nedeniyle önce ailesiyle ilişkileri bozulan genç, süreç içerisinde işini de kaybetti.

Bağımlılıktan kurtulmak için Yeşilay Danışmanlık Merkezine ulaşan V.K, aldığı tedaviyle 5 yıl süren madde bağımlılığını geride bıraktı.

Hayatında yeni bir sayfa açan ve yaklaşık 3 yıldır bağımlılıktan uzak bir yaşam süren V.K, kendi iş yerini açmayı planlıyor.

- "Bağımlılık hayatımı çok kötü etkiledi"

Madde bağımlılığından kurtulma sürecini AA muhabirine anlatan V.K, madde kullanımına ilk kez oto sanayisinde esnaf bir arkadaşı sebebiyle başladığını belirterek, tedaviyle bağımlılığı geride bırakarak hayata umutla baktığını söyledi.

Tedaviye kendi isteğiyle başladığını anlatan V.K, "28 yaşına kadar 5 yıl madde kullandım. Ardından bırakma kararı aldım. İnternetten araştırma yaptım ve Yeşilayı buldum. Orada testlerimiz vardı. O testleri çözerek başvurmam gerektiğini söylediler ve ben de başvurdum. Daha sonra buraya gelerek sosyal hizmet uzmanı ve psikologla görüşme yaptım." diye konuştu.

Bağımlılık sürecinin hayatında büyük yıkımlara neden olduğunu dile getiren V.K, şunları anlattı:

"Bağımlılık, hayatımı çok kötü etkiledi. Aile ilişkilerim tamamen bozulmuştu. Büyüklerime saygısızlık yapmaya başlamıştım. Bu benim için çok ters bir durum ama maddenin etkisiyle oldu. Kimse iş vermemeye başladı. Milleti kandırma yollarına başlamıştık artık. Madde almak için 3 liralık işe 5 lira gibi rakamlar söyleyip, o şekilde işimizi yapmaya başlamıştık. Bu nedenle de işimi kaybettim."

- "En büyük değişim tekrar çevremdekilerin itibarını kazanmak oldu"

YEDAM'dan aldığı desteğin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan V.K, burada çeşitli aşamalardan geçtiklerini, küçük adımlarla büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Bu aşamada psikolog ve sosyal hizmet uzmanının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten V.K, "İyi ki varlar. Konuşurken duygulanıyorum. Onlar sayesinde bugünlere geldim. YEDAM sayesinde büyük adımlar attım. Benimle beraber AMATEM'e geldiler. Her zaman destek oldular. Ailem, annem, babam hiçbir zaman vazgeçmedi benden, danışmanlarım da vazgeçmedi." dedi.

Aldığı danışmanlık desteği ve katıldığı atölye çalışmaları sayesinde boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeye başladığını anlatan V.K, madde kullanımına ayırdığı zamanı artık sanatla ve sevdikleriyle geçirdiğini ifade etti.

Madde kullanmayı bıraktıktan sonra yaşadığı değişimden örnekler veren V.K, şu ifadeleri kullandı:

"Atölyede '10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?' diye bir çalışmamız vardı. Buraya başlayalı 3 yıl oluyor ve 10 yıl sonraki hedefime yaklaşmak üzereyim. En büyük değişim çevremdekilerin tekrar itibarını kazanmak oldu. Annem, babam güveniyor. Sanayi sektöründe olduğum için şöyle örnek vermek isterim, karlı yolda yazlık lastiklerle yola çıkarsak mutlaka kaza yaparız ama işte sağ olsunlar kışlık lastiğimi taktı Yeşilay."

Hayatında yeni hedefler belirlediğini söyleyen V.K, "Şu an gerçekten hayata pozitif bakıyorum ve iş kuracağım. Onunla ilgileniyorum. İşimi ilerletiyordum ama daha öncesinde böyle bir hedefim yoktu. Şu an bir hedefim var." dedi.

- "Danışana nasıl yaklaşılacağıyla ilgili aile üyesine destek veriyoruz"

YEDAM Yenimahalle Klinik Psikoloğu Berfin Kaya Ulusoy ise görüşmelerin gizlilik içerisinde gerçekleştiğini vurgulayarak YEDAM'ın her şehirde ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede her danışana uygun kişiselleştirmiş bir süreç uygulandığını anlatan Ulusoy, aynı zamanda ailelerle de görüşülerek, yönlendirmeler yapıldığını belirtti.

Bağımlılığın sadece bireyi değil aileyi de etkileyen bir durum olduğuna dikkati çeken Ulusoy, şunları kaydetti: "Aile bağımlılık öyküsüyle karşılaştığında bazen ne yapacağını bilemeyebiliyor ya da zorlu duygular yaşayabiliyor. Bu noktada ailenin desteklenmesi de çok kıymetli. Aile görüşmelerimiz de tam olarak bu yüzden var. Bizler aile görüşmelerinde danışana nasıl yaklaşılacağıyla ilgili aynı zamanda aile üyesine destek veriyoruz."