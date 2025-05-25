Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkentte 11-12 Nisan arası tarihlerde yaşanan zirai don felaketinde, ürünleri zarar gören üreticilere "Başkent Çiftçi Kart" üzerinde nakdi destek sağlanacak. Ülkemize üretim açısından katkı sağlayan ve kalkındıran çiftçilerin mağduriyetini gidermek için başlatılan projede, 6,500 üreticiye para desteği verilecek.

Başvurular nereden alınacak?

Ankara'da zirai don olayının ardından meyve bahçelerinde %100 hasar tespit edilen çiftçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi sitesinden başvuru yapabilecekler. İşte başvuru yapılacak sitenin linki: https://baskenttarim.ankara.bel.tr

"Çiftçimizin emeği bizim için değerli"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: “Çiftçimizin emeği bizim için değerlidir.” 11-12 Nisan’da Ankara’da yaşanan zirai don felaketinin ardından, meyve bahçelerinde %100’e varan hasar tespit ettik. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Yaklaşık 6.500 çiftçimize Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla nakdi destek sağlıyoruz. Başvurular; “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden alınacak." şeklinde konuştu.