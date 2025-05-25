Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, edebiyatçı ve şair Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Edebiyatımızın büyük üstadı"

Başkan Ayık'ın ifadeleri şöyle: "Şair, roman ve oyun yazarı, edebiyatımızın büyük üstadı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42’nci sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?

Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden biridir. Şair, yazar, tiyatrocu ve fikir adamı olarak tanınır. Özellikle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında hem edebi hem de siyasi etkisi büyüktür.

Necip Fazıl'ın bazı eserleri:

Örümcek Ağı (1925) Kaldırımlar (1928) Ben ve Ötesi (1932) Sonsuzluk Kervanı (1955) Çile (1962 – toplu şiirleri içerir, en bilinen şiir kitabıdır) Şiirlerim (ölümünden sonra yayımlananlar dâhil)

Bazı meşhur şiirleri:

Sakarya Türküsü

Zindandan Mehmed’e Mektup

Kaldırımlar

Çile

Canım İstanbul

Ben

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