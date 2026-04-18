

Hayat bazen en sert derslerini en sade cümlelerle verir. Ama bazı dersler vardır ki artık bir cümle olmaktan çıkar; bir toplumun hücrelerine işleyen, derinlere gömülmüş bir yaraya dönüşür.

“Sağlığın kıymeti hastalıkta anlaşılır” der geçeriz. Oysa bugün mesele yalnızca biyolojik sağlık değil; ruhsal esenlik ve en temel hak olan güven meselesidir. Bazen asıl sarsıntı, en korunaklı olması gereken yerlerin fırtınanın merkezine dönüşmesidir.

Ahh okul…

Zihnimizde defterin beyazlığı, kalemin umudu ve geleceğin heyecanıyla eşleşen o kutsal kelime… Şimdi bu kelimenin üzerine ağır, gri bir gölge düşüyor;

“Korku”

İnsan, en kırılgan hayatların en yüksek duvarlar ve en güvenli sanılan çatılar altında nasıl savunmasız kalabildiğini gördüğünde içindeki güven duvarı çatlar.

Çocuklarımız her sabah aynı kapıdan giriyor: öğrenmeye, hayal kurmaya, dünyayı tanımaya…

Ama hiçbir müfredat, bir çocuğun zihnindeki şu sorunun ağırlığını taşıyamaz:

“Bugün buradan sağ çıkabilecek miyim?”

Bu soru, bir toplumun geleceğine ekilmiş en ağır gölgedir.

Bir okul sadece boyalı duvarlardan ibaret değildir. Bir kurumun gerçek karakteri; koridorlarında, kimsenin bakmadığı köşelerde, bir çocuğun dokunduğu kapı kolunda saklıdır.

Sabun varsa özen vardır. Temizlik varsa değer vardır. En küçük ihmal bile büyük bir mesaj taşır;

“Sen burada sadece bir detaysın.”

Tuvalet kağıdı bir lüks değil, “burada önemseniyorsun” duygusunun en basit kanıtıdır. Revir, yalnızca bir oda değil; “düştüğünde seni tutacak bir el var” sözünün karşılığıdır. Rehberlik servisi ise görünmeyen yaraları toplayan bir şifa alanıdır.

Ve güvenlik…

En çok konuşulan ama en geç hissedilen gerçek. Oksijen gibidir; yokluğu fark edildiğinde artık çok geçtir.

“Çığ gibi büyüyen sorular”

Eğitim, bir çocuğun ne bildiğiyle değil; kapıdan içeri girerken ne hissettiğiyle başlar.

Bir öğrenci çantasını değil tedirginliğini taşıyorsa…

Bir öğretmen sadece ders planını değil kaygıyı da yanında getiriyorsa…

Orada eksik olan müfredat değil, güvendir.

Ve artık sınıfın kapısı açıldığında içeri sadece öğrenciler değil, o ağır gerçek de giriyor;

korkular, endişeler, “ya bugün?” sorusu…

“Görmezden gelinen gerçek”

-Nasıl oldu da okul, en güvenli yer olmaktan çıktı?

-Nerede sustuk, nerede alıştık?

-Bir çocuğun zihnine “burada güvende miyim?” sorusu ne zaman yerleşti?

Çünkü bir yerde çocuklar korkuyla oturuyorsa,

öğretmenler kapıyı kontrol ediyorsa,

orada sadece ders değil; ihmal de okutuluyordur.

“Hayat ileri doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır.”

Ama bazı geriye bakışlar sadece anlamak için değil, hesaplaşmak içindir. Çünkü bir toplumun gücü binalarında değil, en zayıf halkasını ne kadar koruyabildiğinde saklıdır.

Okul kapısı sadece bir giriş değildir; toplumun çocukla imzaladığı sessiz bir güven sözleşmesidir. O sözleşme bozulduğunda sadece duvarlar değil, vicdan da çatlar.

“Ne ekersen onu biçersin.”

İhmal de bir seçimdir. Erteleme de bir karardır. Görmezden gelmek de bir tutumdur. Ve her tutum, bir gün mutlaka sonuç verir.

“Keşke ile iyi ki arasında”

İnsan bazen kırılır, bazen yanılır. Ama asıl yıkım olaydan önceki sessizliktedir.

“Elindekinin değerini kaybetmeden görmek en büyük bilgeliktir.”

Ne yazık ki toplumlar bunu çoğu zaman bedel ödeyerek öğrenir.

Ve geriye iki kelime kalır.

Keşke…

Keşke o kapıdan içeri giren sadece öğrenciler olsaydı…

Keşke bir çocuğun aklına ders dışında hiçbir korku girmeseydi…

Keşke bir öğretmen sınıfa hayatını düşünmeden girebilseydi…

Ama her “keşke”, gecikmiş bir sorumluluğun adıdır.

İyi ki…

İyi ki artık görmezden gelmiyoruz.

İyi ki “bir şey olmaz” rahatlığının bedelini görüyoruz.

İyi ki bir çocuğun hayatının hiçbir ihmalle kıyaslanamayacağını fark ediyoruz.

Çünkü her acı ya bir “keşke” bırakır…

ya da bir daha yaşanmasın diye yazılmış bir “iyi ki”ye dönüşür.

Seçim hala bizim.

“En karanlık zamanların içinde bile vazgeçmeyen bir taraf vardır insanda.”

Değişim, o tarafın sorumluluk aldığı yerde başlar.

Hiçbir çocuk güvenliği sorgulamamalı. Hiçbir öğretmen kaygıyla derse girmemeli. Hiçbir aile kapıda yüreğini bırakmamalı.

Çünkü okul; korkunun değil, geleceğin yeridir.

SONSÖZ

Bu artık sadece bir ihmal meselesi değil, bir vicdan sınavıdır.

Çocukların korkuyla büyüdüğü bir yerde kimse gerçekten güvende değildir. Güvenin olmadığı yerde eğitim de gelecek de eksik kalır.

Bugün görmezden gelinen her şey, yarının telafisi olmayan kaybına dönüşür.

Ya şimdi sorumluluk alınır… ya da yarın yine aynı kelime kalır.

Keşke…

Bir toplum, çocuklarını ne kadar koruyabiliyorsa o kadar güçlüdür.