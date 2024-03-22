"İlaç direncinde Şanlıurfa bir numaraydı"

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen Tıpta Yenilikçi Teknolojiler Çalıştayı’nın konuğu elektronik, biyomedikal teknolojiler alanlarında bilimsel çalışmalarını Boston Üniversitesi'nde sürdüren Prof. Dr. Selim Ünlü oldu. İlaç direnci ve antibiyotik kullanımının sakıncalarına işaret eden Prof. Dr. Selim Ünlü, “Çok ilginç bir şekilde büyük metropollerin problemleri ile Afrika’daki en ücra yerlerin problemleri birbirine benzemeye başladı. Nasıl ki tüberküloz Afrika’da çok ciddi problemse büyük şehirlerde de ilaç direnci büyük problem olmaya başladı yani aynı gemideyiz” dedi.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen Tıpta Yenilikçi Teknolojiler Çalıştayı’nda alanında uzman isimler buluştu.

Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu’nda düzenlenen çalıştaya katılan Boston Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Ünlü, “Işık Gelişimi ile Biyoalgılama” başlıklı sunumunda algılama, görüntüleme, platform teknolojileri, tek molekül sayma gibi üzerinde çalıştıkları yeni teknolojik yöntemlere değinerek viral patojenler, bakteriler ve ilaç direnci konularında bilgi verdi.

Atlas Üniversitesi ile büyük bir iş birliğine başlıyoruz

Atlas Üniversitesi ile büyük bir iş birliğine başladıklarını belirten Prof. Dr. Selim Ünlü, “Burada bu teknolojilerin uygulamasını gerçekleştireceğiz” dedi. Prof. Dr. Selim Ünlü, “Şu anda üzerinde çalıştığımız projede bu ölçümleri klinik laboratuvara birçok deneyi bir arada, çok hızlı ve ucuz şekilde yapabilme teknolojisini kazandırabilmek için çalışıyoruz” dedi.

İlaç ve antibiyotik direncine dikkat çekti

Özellikle ilaç direnci ve antibiyotik kullanımına dikkat çeken Prof. Dr. Selim Ünlü, “Boston Üniversitesi’nde antibiyotik direnci üzerine bir oluşum var. Ben onun parçası değilim. Boston Üniversitesi’nde 300 milyon dolarlık projenin başında bir avukat var. İşin legal yanı, kültür yanı bunlar teknolojiden çok daha önemli. Türkiye İlaç Teçhizat Kurumu’nun başkanıyla birkaç kere toplantı yapma imkânımız oldu geçmişte. Bize orada anlatılan birkaç örnek var. İlaç direncinde Şanlıurfa bir numaraydı. İlaç direncine antibiyotik kullanımına sınırlama getirilmeden önce yazılan reçetelerin hepsinin neredeyse yüzde 80’inde antibiyotik varmış. Kalp ilacı için gidiyorsun antibiyotik yazmazsa doktoru dövüyorsun. Doktor da mecburen antibiyotik yazıyor, sonra hasta olunca iyileşemiyorsun. Mesela belsoğukluğu hastalığı kadınlarda semptom göstermeyen, erkeklerde bir penisilinle geçebilecek bir hastalıkken şu anda ölümcül bir hastalık hale geldi. Onun antibiyotik direnci olanında tedavisi yok. Toplumda çok rahatlıkla yayılabilecek. Çok ilginç bir şekilde büyük metropollerin problemleri ile Afrika’daki en ücra yerlerim problemleri birbirine benzemeye başladı. Nasıl ki tüberküloz Afrika’da çok ciddi problemse büyük şehirlerde de ilaç direnci büyük problem olmaya başladı yani aynı gemideyiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Önder Ergönül, aşılamanın önemini vurguladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, “Yeni Enfeksiyonların Keşfi" başlıklı konuşmasında enfeksiyon hastalıklarını tarihsel perspektifte ele alarak özellikle aşılamanın önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ergönül, bir soru üzerine özellikle Covid-19 aşılarına ilişkin hastaları kapsayan araştırmaların yeni yeni sonuçlarının geldiğini belirterek “Aşıların yan etkileri anlamında yeni yeni geniş kapsamlı araştırma sonuçları geliyor. İki gün önce British Medical Journal’da yayınlandı. 10 milyon aşı olan 10 milyon aşı olmayan kişilerin karşılaştırıldığı bir araştırma sonucuna göre, aşılanan kesimde kalp hastalıklarının ve damar hastalıklarının daha az olduğu gösteriliyor. Son günlerde bu tartışılıyor. Daha önce de biz kendi deneyimlerimizde küçük örneklemlerle bunu görüyorduk” dedi. Prof. Dr. Önder Ergönül, aşılamanın önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’ten geleceğin hekimlerine tavsiyeler

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk ise “ Sağlık Alanında Yıkıcı Teknolojiler Zamanı: Kişisel ve Kurumsal Tecrübe Paylaşımı” başlıklı konuşmasında sağlık alanında farklı bakış açılarına ihtiyacın önemli olduğunu vurguladı. Başta nüfusun yaşlanması olmak üzere gelecekte özellikle toplum sağlığı alanındaki sorunların çözümü için hazırlık yapılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Üzerimize hızla gelecek ulusal ve global ölçekte sorunlarla bilinçli, akıl dolu ve bilime dayalı bir mücadeleye ihtiyaç var. Klasik sağlık ve mühendislik gibi eğitim programlarının çok farklı programlarda kendini geliştirmiş çalışanlara ve girişimcilere ihtiyacımız var” dedi. Öztürk, öğrencilere kendilerini mutlaka farklı şekillerde geliştirmeleri, evrensel ölçekte çalışmalarda yer almaları tavsiyesinde bulundu.