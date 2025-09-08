GONCAGÜL KONAŞ

Gölbaşı’nın İncek Mahallesi’nde 19 Ağustos 2025 akşamı dehşet dolu anlar yaşandı. Köpeğini gezdirmeye çıkan Esma Kiriş, sahipsiz bırakılan iki kangalın saldırısına uğradı. Bir sürücünün aracına sığınarak kurtulduğunu belirten Kiriş, hem kendisinin hem de küçük ırk köpeğinin saldırı sonrası zor günler geçirdiğini söyledi. Kuduz aşısı olmaya başladığını ve günlerdir veteriner veteriner gezdiğini aktaran Kiriş, “Bu köpeklere müdahale edilmezse bir gün bir çocuğa da aynısını yapacaklar” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘BENİMKİLERİ SALDIM HABERİN OLSUN

İncek Mahallesi’nde 19 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, Esma Kiriş köpeğini gezdirdiği sırada iki kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kiriş, “Küçük ırk köpeğimle yürürken bir üst sokakta karşımıza iki kangal çıktı. Sahipleri elinde değnekle bana dönüp ‘Benimkileri saldım haberin olsun’ dedi. Daha sözleri bitmeden köpekler üzerimize saldırdı.” dedi.

ARACA SIĞINARAK KURTULDU

Köpeğiyle birlikte canını zor kurtardığını belirten Kiriş, “Bir sürücünün aracına binerek kaçtık. O sırada köpeklerin sahibi hayvanlarını değnekle döverek uzaklaştırmaya çalıştı ve bana ‘Hiç bu kadar dövmemiştim’ dedi.” ifadelerini kullandı.

‘BENİMKİ ONU AV OLARAK GÖRMÜŞTÜR’

Olay yerine polislerin geldiğini anlatan Kiriş, “Köpeklerin sahibi hiçbir sorumluluk kabul etmedi. Polislere, ‘Benimki onu av olarak görmüştür’ diyerek kendini savundu.” diye konuştu.

Saldırı sonrası hem kendisinin hem de köpeğinin zor günler geçirdiğini belirten Kiriş, “Günlerdir veteriner veteriner geziyoruz, köpeğim sürekli ağlıyor. Ben de yaşadığım travma nedeniyle uykusuzum, evden çıkamıyorum. Sağlık için kuduz aşılarına başladım.” dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Kiriş, “Bu köpeklere müdahale edilmezse bir gün bir çocuğa da aynısını yapacaklar” sözleriyle endişesini dile getirdi.