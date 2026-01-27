DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, kamuoyunun bu tür dezenformasyon içeriklerine itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

“Dezenformasyonlara itibar edilmemeli” uyarısı

Açıklamada, Türkiye ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Vatandaşlardan, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması istendi.

“Kuraklığın Nedeni İklim Değil, Yanlış Yönetim”
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

