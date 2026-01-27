Ankara Akaryakıt Fiyatları – 27 Ocak 2026

Benzin litre fiyatı: 56,11 TL

Motorin litre fiyatı: 58,44 TL

LPG litre fiyatı: 29,17 TL

İstanbul Akaryakıt Fiyatları – 27 Ocak 2026

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 55,21 TL

Motorin litre fiyatı: 57,36 TL

LPG litre fiyatı: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 55,03 TL

Motorin litre fiyatı: 57,18 TL

LPG litre fiyatı: 28,69 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın, brent petrol fiyatları ve döviz kuru hareketliliği ile ilişkili olduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde fiyatların seyrinin küresel piyasalara bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.