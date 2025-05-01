Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

Kabulde yaptığı konuşmada 1 Mayıs’ı kutlayan Erdoğan, Türkiye’nin kalkınmasında emeğin ve alın terinin önemine dikkat çekerek, işçilerin emeklerinin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı.

“Emeğin hakkını korumak temel önceliğimiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekçilerin sosyal haklarının genişletilmesi ve refah seviyelerinin artırılması için bugüne kadar önemli reformlar hayata geçirdiklerini belirterek, “Çalışanlarımızın haklarını korumak temel önceliğimiz olmuştur” dedi.

Sendikal güvencelere vurgu yaptı

Konuşmasında son 23 yılda yapılan yasal düzenlemelere de değinen Erdoğan, sendikal hakların iyileştirilmesinden toplu sözleşme sistemine kadar birçok alanda dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özellikle taşeron işçilerin kadroya alınması ve kamu çalışanlarının ibadet haklarının güvence altına alınması gibi adımları da hatırlattı.

Türkiye Yüzyılı vurgusu: Alın terinin yüzyılı olacak

İşçi, işveren, çiftçi ve üreticilerin katkılarıyla Türkiye’nin geleceğini birlikte inşa edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.