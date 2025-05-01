Ozon Holdings PLC, 2025 yılının 1’inci çeyreğine ilişkin denetlenmemiş finansal sonuçlarını açıkladı. Düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Öncesi Kar)32,4 milyar ruble (392 milyon dolar) olurken, zarar %40 oranında azaldı.

GRUBUN KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARI

Grubun ilk çeyrekteki geliri, yıllık %65 artarak 202,9 milyar rubleye yükselirken, hizmet gelirlerindeki büyüme yıllık %68 ve fintech faiz gelirlerindeki artış yıllık %185 oldu. Gelirdeki artış ve süreçlerin verimliliğinin yükselmesi, grubun brüt kârını artırdı. Şirketin, 2025 yılının ilk çeyreğindeki brüt kârı, yıllık 2,2 kat artarak 47,2 milyar rubleye ulaştı.

2025 yılının ilk çeyreğindeki düzeltilmiş FAVÖK, 3,2 kat artarak 32,4 milyar rubleye ulaştı. E-ticaret işinde bu gösterge, yıllık 4,6 kat artarak 19,3 milyar rubleye, fintechte ise 2,2 kat artarak 13,1 milyar rubleye yükseldi. Grubun FAVÖK kârlılığı, raporlama döneminde bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde arttı. Düzeltilmiş FAVÖK'ün ciroya oranı %3,9'a ulaştı (yıllık +2,1 puanı). 2025 yılının 1'inci çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit akışı, 21 kat artarak 32,4 milyar ruble oldu. Dönem zararı, yıllık %40 azalarak 7,9 milyar rubleye geriledi.

E-TİCARET

E-ticaret işinin 2025 yılının ilk çeyreğindeki geliri ise yıllık %54 artarak 173,4 milyar rubleye çıktı. Hizmetler dahil ciro (GMV), yıllık %47 artarak 837,8 milyar rubleye (10,15 milyar dolar) yükseldi.Aktif satıcı sayısı 600 bini aşarken, bu aktif satıcı sayısının %80'den fazlasını Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki satıcılar oluşturuyor.

Şirketin alıcılar için hizmetlere ve yalnızca büyük şehirlerde değil, daha küçük yerleşim yerlerinde de depo altyapısını genişletmeye yaptığı yatırımlar, aktif alıcı sayısında ek bir artış sağladı. 2025 yılının ilk çeyreğinde bu sayı 9 milyon artışla 58 milyon oldu. Ayrıca, satın alma sıklığı da artmaya devam ediyor. Ortalama olarak her alıcı, Ozon'da yılda 27'den fazla sipariş veriyor; bu, bir önceki yıla göre 5 sipariş daha fazla. Sonuç olarak, 2025 yılının ilk çeyreğinde şirket, müşterilere 441 milyon sipariş teslim etti (%44 yıllık artış).

Şirket, depo alanlarını 3,6 milyon metrekareye çıkardı ve 50 binden az nüfusu olan yerleşim yerlerinde teslimat noktaları ağını %40 artırdı. Artık Ozon'un 10 teslimat noktasından 4'ü bölgelerde bulunuyor. Sonuç olarak, bu çeyrekteki her üç siparişten biri küçük şehirler ve köylere teslim edildi.