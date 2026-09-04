30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta hissedilirken, Epilepsi ve Yaşam Derneği toplumsal bilinci artırmaya yönelik önemli bir çalışmaya imza attı. Dernek, kutlamalar kapsamında Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda "Epilepsi ve Farkındalık" standı açarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Zafer Bayramı'nın birleştirici atmosferinde kurulan stantta, toplumda sıkça yanlış bilinen nörolojik rahatsızlıklardan biri olan epilepsiye dikkat çekildi. Dernek gönüllüleri gün boyunca parkı ziyaret eden vatandaşlara broşürler dağıtarak epilepsi hastalığı, nöbet anında yapılması gereken doğru ilk yardım müdahaleleri ve epilepsili bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları ön yargılar hakkında bilgilendirme yaptı.



"Ön Yargıları Birlikte Aşacağız"

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Epilepsi ve Yaşam Derneği Ankara Temsilcisi Dilek hanıma ve dernek üyeleri Arzu, Aysel, Necla ve Gökhana çok teşekkür ediyorum ayrıca dernek temsilcileri, 30 Ağustos gibi anlamlı bir günde halkla iç içe olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Amaçlarının epilepsi hastalarının yaşadığı hukuki, sosyal ve psikolojik zorluklara dikkat çekmek olduğunu vurgulayan yetkililer, doğru bilgiyle toplumdaki ön yargıların kırılabileceğini ve epilepsili bireylerin hayatın her alanında eşit şartlarda yer alması gerektiğini ifade etti.

Parkı ziyaret eden vatandaşlar ise farkındalık çalışmasını ilgiyle karşılayarak, nöbet esnasında yapılan yanlış müdahaleler konusunda bilinçlendikleri için dernek üyelerine teşekkür etti. Epilepsi ve Yaşam Derneği, toplumun her kesimine ulaşmak adına benzer farkındalık ve bilgilendirme etkinliklerine devam edeceğini bildirdi.