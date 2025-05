Her yıl 1 Mayıs’ta, dünyanın dört bir yanında milyonlarca emekçi, daha adil bir dünya için bir araya gelir.

1 Mayıs İşçi Bayramı, yalnızca bir tatil günü değil, aynı zamanda emekçilerin hak arayışının ve dayanışma ruhunun en güçlü sembollerinden biridir. Bu özel gün, yüzyıllardır süregelen işçi mücadelesinin bir sonucu olarak doğmuş ve günümüzde daha eşit, daha adil bir toplum talebinin sesi olmuştur.

1 Mayıs, yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda eşitsizliğe, adaletsizliğe ve sömürüye karşı yükselen bir sestir. İşçiler bu gün, daha iyi ücret, daha insanca çalışma koşulları, sendikal haklar ve sosyal adalet gibi temel taleplerini dile getirir. Aynı zamanda toplumda emeğin değerine vurgu yapar, alın terinin, üretimin ve dayanışmanın birlikteliğinin önemini hatırlatır. Küreselleşen dünyada iş güvencesi, düşük ücret, esnek çalışma gibi sorunlar büyürken, 1 Mayıs’ın anlamı daha da derinleşmektedir. Özellikle pandemi sonrası değişen çalışma koşulları, dijitalleşmenin getirdiği yeni sorunlar ve gelir adaletsizliği, işçi hakları mücadelesini yeniden gündemin merkezine taşımıştır. Gelecek Emekle Kurulacaktır. “Emeğin gücü, birliğin sesi” sloganıyla kutlanan 1 Mayıs, her yıl bizlere şunu hatırlatır. Daha adil, eşit ve özgür bir toplum ancak emekle, dayanışmayla ve birlikte mücadeleyle mümkündür. 1 Mayıs, yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de bayramıdır. Yaşasın emek, dayanışma ve mücadele!

Emeğin tarihe yazdığı gün, olarak her yıl 1 Mayıs’ta, dünyanın dört bir yanında emekçiler tek bir ses olur. Adalet, eşitlik ve insanca yaşam için. 1 Mayıs, yalnızca bir resmi tatil değil, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesidir. Emeğin gölgesinde büyüyen umut, işçi haklarının yok sayıldığı, güvencesizliğin arttığı bir dünyada, işçi bayramı yalnızca geçmişin anısı değil, geleceğin umududur. Daha iyi çalışma koşulları, adil ücret, sendikal haklar ve sosyal adalet talepleri, bu özel günde daha gür sesle dile getirilir.” Emeğin karşılığı sadaka değil, insanca bir yaşamdır.” Birlikte daha güçlüyüz diyen ve “Emeğin gücü, birliğin sesi” diyerek yürüyen işçiler, dayanışmanın yalnızca hak arayışı değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olduğunu gösteriyor. Omuz omuza verilen mücadeleyle kazanılan her hak, sadece bir sınıfın değil, tüm toplumun kazanımıdır. Alın terinin kutsallığını, birlikte mücadelenin gücünü kutladığımız gün, her 1 Mayıs’ta milyonlarca emekçi, adaletli ve onurlu bir yaşam talebiyle bir araya geliyor. İşçi sınıfının tarihsel mücadelesinden doğan bu anlamlı gün, yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda eşitlik, hak ve özgürlük arayışının da güçlü bir sesidir. İş, emek, özgürlük için her zaman omuz omuza dediğimiz, emeğin görünür olduğu, adaletin ve dayanışmanın en gür sesle haykırıldığı gündür. Bugün “İş, ekmek, özgürlük için omuz omuza!” diyen her emekçi, yalnızca kendi hakkını değil, toplumun tümünün insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi için mücadele etmektedir. Yaşasın emek, yaşasın dayanışma. Dünyanın dört bir yanındaki işçiler için geçmişin mirası değil, geleceğin yol haritasıdır. Emeğin saygı gördüğü, alın terinin karşılığının verildiği bir dünya için birlik şarttır.

“İş, ekmek, özgürlük için omuz omuza!” Bu söz sadece bir slogan değil; emekçilerin tarih boyunca süren hak arayışının, onurlu yaşam mücadelesinin ve dayanışma ruhunun özüdür…“Omuz omuza” olmak, yalnızca bir arada durmak değil, farklılıkları bir kenara bırakıp ortak haklar için yan yana yürümektir.

İşçilerin birliği, yalnızca kendileri için değil, toplumun tüm kesimleri için daha adil, eşit ve yaşanabilir bir geleceğin teminatıdır.

Kadınlar, erkekler, engelliler, gençler, çocuklar, güvencesiz çalışanlar… Hepsi bu büyük emeğin bir parçasıdır. Dayanışma büyüdükçe, ses çoğaldıkça, haklar daha güçlü savunulabilir. Emek; inşa eden, yaşatan, büyüten güçtür. İşçiler her sabah güne alın teriyle başlar, onların emekleriyle çarklar döner.

1 Mayıs, sadece bugünü kutlamak değil, yarını kurma iradesidir. Daha insanca, daha özgürce çalışılabilecek bir dünya umuduyla her yıl yeniden meydanlara çıkılır. İşçilerin bu onurlu yürüyüşü, hem geçmişin hafızasını taşır, hem geleceğin kapısını aralar.

SONSÖZ;

Yaşasın emek, yaşasın dayanışma, yaşasın mücadele!

Emeğe saygı, hayata adalet için, 1 Mayıs’ta meydanlarda…

Bugün ve yarınlarda da hep birlikteyiz!