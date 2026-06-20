Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, yeşil dönüşümün Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı. Son 23 yılda Türkiye'nin toplam enerji ithalatının 1,1 trilyon dolara ulaştığını belirten Şimşek, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltacak adımların önemine dikkat çekti.

Şimşek, enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılmasının hem cari açığın azaltılmasına hem de kaynakların daha yüksek katma değer üreten alanlara yönlendirilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Dünya Bankası tarafından sağlanan 400 milyon avroluk uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanın yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediğini kaydeden Şimşek, bu desteğin enerji dönüşümünü hızlandıracağını ve Türkiye'nin enerji alanındaki dayanıklılığını güçlendireceğini söyledi.

Paylaşılan verilere göre, Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2000 yılında yüzde 24,9 seviyesindeyken 2026 yılında yüzde 57,5'e yükseldi. Kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise yüzde 62,6 seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Şimşek, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasıyla birlikte enerji arz güvenliğinin güçleneceğini ve dış finansman ihtiyacının azalacağını vurguladı.

Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı.



Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak… pic.twitter.com/4I4tkqgsbg — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 20, 2026