MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği doğrultusunda, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı için özel bir marş hazırlandı. "Arkanızdayız" adı verilen marşın, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde milli takıma moral ve destek vermesi amaçlanıyor.

MHP'den Açıklama

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Milli Takıma Destek Mesajı

Hazırlanan marşla birlikte milli takımın Dünya Kupası yolculuğuna destek verilmesi hedeflenirken, eserin futbolseverler tarafından da ilgi görmesi bekleniyor.

Klipte Milli Takım ve Togg Detayı

Marş için hazırlanan klipte A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme karşılaşmalarından görüntüler kullanıldı. Klipte ayrıca tribünlerde milli takıma destek veren vatandaşlar ile Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a da yer verildi.

Dünya Kupası Heyecanı Artıyor

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürerken, milli takım için hazırlanan "Arkanızdayız" marşı, futbolseverlerin turnuva öncesindeki heyecanını artıran adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.