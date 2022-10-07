Daha çok konuşacaklarımız var Hıncal abi

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Spor, kültür, müzik, sinema, tiyatro, eğlence… hayata dair ne varsa yazan, konuşan, anlatan, tartışan “Hıncal tarzını” yaratan adamımız, yarım asırlık tanış, otuz yıllık yakın dost, ağabey Hıncal Uluç onu yatağa düşüren kötü kaderiyle boğuşuyor yaklaşık altı aydır…

Bakımda doktorların müsaade ettiği kadarıyla yakın dostları yanına gidip onu konuşturmaya yaşama geri döndürmeye çalışıyoruz. Yıllar önce yazmış olduğum bir yazı mı çok çağrıştırıyor bu durum.

Sizlerle sinemalarda yeniden oynamaya başlayan ‘Hable con Ella’ filmine ait yazımı paylaşıp Hıncal abiyle ilgili bir mucizeye gel gel yapmaya çalışacağım… “Annem hakkında her şey” hakkında bu sütunlar da daha önce yazdıklarımı hatırlayalım; “Benim de üstadın filmleriyle ilgili yaşanmışlıklarım aklıma geldi. 90’lı yılların ikinci yarısında film ve dizi lisans hakları ile yoğun uğraş içerisindeydim. Cannes vb. Film Festival ve marketlerine giderek haklarını aldığım İspanyol ve Arjantin soap opera dizilerini televizyon kanallarına pazarlıyordum. Film severlerin seyir seçkisi çıtasını entelektüel düzeye çekebilme adına ticari başarısının olmayacağını bile bile Almadovar’ın “Konuş Onunla”sını sinemalara getirdik. Ünlü İspanyol yönetmen Almodovar, 1949’da İspanya’da doğdu. 1980 yapımı ilk uzun metrajlı filmi, “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” farklı eleştiriler aldı.

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“Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar” filmini çektiği 1988 yılında ise Almodovar, orijinal ve dahi bir yönetmen olarak nitelendirildi. Günümüzde hala bu ünvanını koruyan yönetmen, En İyi Yabancı Film Akademi Ödülü ve En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibidir. Julieta, İçinde Yaşadığım Deri, Dönüş, Konuş onunla, Annem hakkında her Şey gibi ünlü filmleri çekti ve yazdı. Filmlerinde genellikle güçlü renkler, kuvvetli bir dekor, feminizm ve kompleks anlatımlar göze çarpar. Tıpkı Woody Allen gibi Almadovar’da seyircisini sürekli “gene ne yapacak?” beklentisi içerisinde tutar.”

Bir sinemada tesadüf eseri tanışan 2 erkek olan Benigno ve Marco, bir tesadüf sonucu bir hastanede karşılaşacaktır. Beningo burada çalışan bir sağlık görevlisi, kız arkadaşı Lydia ise komada yatmakta olan birisidir. Marco ise Alicia isimli sevgilisi bir boğa yarışında ağır yara almış ona destek olmak için hastanede bulunmaktadır. Hemen hemen aynı dramatik anları yaşayan Marco ve Benigno kısa sürede derin bir dostluk kurar. Beningo, Marco’ya komada yatan sevgilisiyle konuşmasını söyler. Çaresizlik içinde bu yolu da deneyecek olan Marco, içindeki mucize olabileceği inancını hiç kaybeden konuşmaya başlar. Usta film yönetmeni İspanyol Pablo Almodovar’dan senelerce unutulmayacak bir başyapıt filmi. 4 farklı hayatın nasıl aynı çizgide yürüyebileceği çok değişik ve mükemmele yakın bir senaryoyla aktarmayı başaran bu yapım her yönüyle övgüyü hakeden bir eser. Sanatsal anlamda da çok şeyler ifade eden ve Drama türünün şimdiye kadarki en başarılı yapımlarından birisi olarak gösterilen “Konuş Onunla (Talk To Her)” , 2003′te en iyi senaryo dalında Oscar ödülü almış ve yönetmeni (Pedro Almodóvar) en iyi yönetmen dalında 1.liğe aday gösterilmiş; aynı zamanda da çeşitli film festivallerinden toplamda 32 birincilik ödülü almayı başarmış bir film.

Hıncal abi Almadovar filmleri üzerine çok konuşmuştuk.. Ama daha çok konuşacak şeylerimiz var hadi dön gel artık..