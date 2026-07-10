Vahşi batının acımasız kovboylarının yeni nesil temsilcisi Trump Ankara’ya gelince YANKEE GO HOME protest günlerimiz gözümün önünden şerit gibi geçti. Başka bir kovboy Vietnam kasabı Komer’ide karşılamış ve arabasına büyük sevgi gösterisinde bulunmuştuk.

https://sonsoz.com.tr/68-firlamalar-kusagi-bostanda-yetismedi ve bir türlü Amerikalılaştıramadılar beni yazılarımda olduğu gibi ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini kurgulayamaz’ deyişini sık kullanırım. Başlık ifadesi Türkiye’deki 68 Kuşağı devrimci gençleri tarafından sıkça kullanılmış, hatta dönemin popüler anti-emperyalist sloganlarından ve duvar yazılarından biri haline gelmiştir. Bu tekerlemenin orijinali olan "aslan Cinotri" (Gene Autry) ifadesinin ses benzerliğiyle değişime uğramış halidir. 68 Kuşağı'nın bu ifadeyi kullanım şekli ve tarihsel arka planı şu şekildedir: "Cinotri" kelimesi, 1930'lu ve 40'lı yıllarda ABD'de çok popüler olan Amerikalı şarkıcı ve kovboy oyuncusu Gene Autry'nin (Cini Otri) isminin Türkçeleşmiş halidir. İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye’ye getirilen eski Amerikan kovboy filmlerinde bu karakter halka sevdirilmek için üzerine Türkçe türküler ve neşeli şarkılar dublaj edilmiştir. Zamanla çocukların diline pelesenk olan "Biz Amerikan kovboyları, aslan Cinotri..." tekerlemesi, Türkiye’nin Marshall Yardımı sarmalına girdiği 1950'li yıllarda Amerikan hayranlığını besleyen masum bir çocuk şarkısı olarak radyolarda dahi çalınmıştır. 68 Kuşağı İfadeyi ironik bir silaha dönüştürmüş 1960’ların sonunda Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi isimlerin öncülük ettiği 68 Kuşağı gençlik hareketi, Türkiye’deki güçlü anti-emperyalist ve Amerikan karşıtı dalgayı örgütlemiştir. Gençler, çocukken kendilerine söylenen bu masum tekerlemeyi alıp kara mizah ve protest bir slogana dönüştürmüştür. ABD’nin Vietnam işgali, 6. Filo’nun İstanbul’a gelişi ve Orta Doğu’ya müdahaleleri sırasında solcu gençler duvarlara, pankartlara ve bildirilere bu ifadeyi yazmışlardır. Buradaki amaç, "Siz bize çocukken sinemalarla, radyolarla Amerikan kovboylarını 'aslan/kahraman' diye sevdirdiniz ama o kovboylar aslında dünyayı kana bulayan katillerdir" mesajını vererek Amerikan emperyalizmini tiye almak ve ifşa etmekti. 1950'lere dayanan bir Amerikan propagandası şarkısıyken, 68 Kuşağı tarafından sisteme karşı ironik bir protesto sloganı olarak güçlü bir şekilde kullanılmıştır.

Üzerinden yarım asır geçtikten sonra Kaan Tangöze 2015 yılında yazdığı protest şarkıda tam olarak 68 Kuşağı’nın bu tarihi göndermesine ve eski tekerlemeye atıfta bulunur. Ancak Tangöze, eski tekerlemedeki "Cinotri" kelimesini güncelleyerek Orta Doğu'daki Amerikan askerlerini sembolize eden "Jim Patrick" ismiyle değiştirmiş ve "Amerikan kovboyları, aslan Jim Patrick" diyerek 68 ruhunun anti-emperyalist çizgisini günümüze taşımıştır.

Amerikan kovboyları yine çıkmış meydaney, Orta Doğu sermayedir, Arabistan kerhaney, Un, deux, trois; bir, iki, üç, Fransa da aportta İngiliz'i, İtalyan’ı, hepsi yine bi' arada İsrail istedi abi, İsviçre bankaları da dahil Amerikan kovboyları, aslan Jim Patrick E doldur, doldur silahları, ver Arap'ın eline Or’da bir adam var Johnny, terörist mi, o da ney? O piti piti piti, karamela sepeti Hizbullah, Hamas, IŞİD, El Kaide, Arap Baharı bahane İsrail istedi abi, İsviçre bankaları da dahil Amerikan kovboyları, aslan Jim Patrick, Evangelist, siyonistle bir çiftlikte çiftleşmiş Yecüc ile Mecüc'e bi' cüce Deccal eklenmiş, Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, Ne yapmışlar, ne etmişler, Gazze'ye şerit çekmişler İsrail istedi abi, İsviçre bankaları da dahil Amerikan kovboyları, aslan Jim Patrick, İnsanlık ölmemiş hala, Avrupa'da yaşıyor Ellerinden öperseniz bi' de bahşiş atıyor Roma'daki papaların poposunda kaka var Taharet musluğu nedir bilmez, ah bu gavurlar..

Burada pencerede sözlerini veriyorum ama Kaan Tangöze'nin orijinal parçası ve sözleriyle ilgili detayları Amerikan Kovboyları YouTube bağlantısından dinleyebilirsiniz. Kaan Tangöze’nin 2015 yılında çıkardığı solo albümü Gölge Etme içinde yer alan Amerikan Kovboyları, küresel siyaseti, emperyalizmi ve Orta Doğu'daki vekalet savaşlarını çocuk tekerlemeleriyle harmanlayan son derece ironik ve sert bir protest şarkıdır. Şarkıda, Bob Dylan tarzı akustik gitar ve mızıka eşliğinde, dünyanın en trajik ve kanlı siyasi olaylarını çocuk tekerlemeleriyle ("o piti piti", "bir iki üç") anlatarak muazzam bir tezat yaratır. Bu tezat, dinleyicide küresel düzene karşı hem absürt bir gülümseme hem de derin bir rahatsızlık hissi uyandırmayı amaçlar.