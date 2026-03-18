Hollywood Sinema Endüstrisinin tamamen Yahudilerin elinde olduğunu biliriz ama 98. Akademi Ödülleri töreninde Trump_Natenyahu ekseninde İran’da yaşatılmakta olan trajediye yokmuş gibi davranılması hayret ötesiydi. Sadece Javier Bardem o’da İspanyol olmasından kaynaklanan cesaretle ‘Filistin’e Özgürlük’ lafını geveleye bildi. Yahudilerin biri finanse eder, diğeri yönetir, ötekiler oynar. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar. Ödülleri aralarında üleşirler. Aslında Oscar yapılanması Amerika’nın nasıl yönetildiğinin görselidir. En iyi film ödülünü alan ‘One Battle After Another’ın ismi de bir okadar ironik. SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ…,

Amerikan toplumundaki otoriterleşme, ırkçılık ve göçmenlik gibi konuları ele alırken, devrimci mücadeleleri, geçmişle yüzleşmeyi ve yeni nesil aktivizmi anlatan film aslında Avrupa’dan kaçan hırsız, dolandırıcılar ve katillerden oluşan Amerikalıların vahşi Batı altına hücum günlerinde olduğu gibi bugünde İran petrolüne hücum ettiklerinin göstergesi. Ne mal olduklarına bir kez daha tanık olacaksınız.

Oscar ödüllü filmler birbirinden güzel içeriği kontrol edin bulabildiklerinizi seyretmeye çalışın ben şimdi ödül listesine giremeyen gelecek yılın adayı iki filmden bahsetmek istiyorum; Kazanmanın erdemini anlatan komedi ‘Solo Mio/Sadece Ben’. Aslında film bahane ben size filmin can alıcı yerinde geçen Palio yarışından bahsetmek istiyorum. ‘Palio di Siena’ya gittim, yerinde seyrettim...

Yılda 2 kez düzenlenen otantik festival. İlki 2 Temmuz’da, ikincisi ise 16 ağustosta yapılıyor. Festival sadece 90 saniye süren bir at yarışı aslında. Atlara eyersizbiniliyor. Yarış öncesinde günlerce eğlenceler ve renkli gösteriler yapılıyor. Özgün tarihi haliyle dönemin kostümleri içerisine canlandırma şeklinde gerçekleştirilen Palio di Siena festivali Ortaçağdan beri tam 700 yıldır yapılıyor. Ödülü ufak bir bayrak. Ama büyük bir anlamı var. Meryem anaya ithaf edilmiş.

Ortaçağın en güzel meydanlarından olan Siena’daki halk sarayının önündeki Piazza del Campo’da meydan, o güne özel kum kaplanarak oynanır. Yarışmanın tek kuralı vardır; O da diğer jokeyin atının gemlerini tutmamaktır. Onun dışında bir gece önceden atı ve jokeyi kaçırabilir, jokey satın alabilir, ya da doping yapabilirsiniz. Makyavelist koşullarda yapılan bu yarışta “Önemli olan yarışı kazanmaktır”. Birinci dışındaki atlar arabaya koşulur. ” Her yarışın tek galibi, pek çok mağlubu olduğu gerçeğini, şerefli mağlubiyetin laf-ı güzaf olduğunu” bu meydanda iliklerinize kadar hissedersiniz. Sözüm bulduğunla yetindiği için fazlasınaulaşamayan “avunmayı huy edinmiş” kişilere tabii ki..

Diğer filmde Bu yıl bütün ödülleri toplayan Frankenstein filmini kesin sollayacak Bride/ Gelin filmi. Joker ve Bonny&Clide filimlerini müthiş oyunculuklarla harmanlamışlar. Bu yıl Hamnet’le en iyi kadın oyuncu ödülü olan Jessie Buckley gelecek sene double- double yap