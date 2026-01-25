En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddeleri, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Kanun teklifinin birinci maddesi üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, konuşmasına dikkat çeken sözlerle başladı. En düşük emekli aylığının yalnızca bin 500 lira artırılmasının tartışıldığını hatırlatan Özlale, “Aslında günde 50 liradan bile daha az bir artışı konuşuyoruz. Bu da bizim ayıbımız olsun” ifadelerini kullandı.

“SORUN GEÇİCİ DEĞİL, SİSTEMSEL”

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; Son beş yıldır her yıl en düşük emekli maaşları için Meclis’in toplandığını hatırlatan Özlale, bunun tesadüf olmadığını vurguladı. Yaşanan krizin bireysel değil, yapısal olduğunu belirten Özlale, emeklilik sisteminin temelinde ciddi bir sorun bulunduğunu söyledi.

Millî gelirden emeklilere ayrılan payın yıllardır değişmediğine dikkat çeken Özlale, “Son on yıldır emeklilere ayrılan pay yüzde 6’da sabit tutuluyor. Ancak bu süre zarfında emekli sayısı iki katına çıktı. İktidarın anlayışı net: ‘Pay aynı kalsın, emekliler kendi aralarında bölüşsün’” dedi.

“TÜİK ELİYLE YARATILAN ADALETSİZLİK ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Konuşmasında TÜİK verilerine de sert eleştiriler yönelten Özlale, 2019’dan bu yana enflasyonun bilinçli biçimde düşük gösterildiğini savundu. Bu durumun yalnızca en düşük maaş alan emeklileri değil, tüm çalışanları ve emeklileri yoksullaştırdığını dile getirdi.

“TÜİK’in yarattığı bir haksızlığı, hukuksuzluğu başka bir adaletsizlikle örtmeye çalışıyoruz” diyen Özlale, en düşük emekli maaşının yükseltilmesinin, uzun yıllar yüksek prim ödeyen emeklilerle düşük maaşlı emekliler arasındaki farkı kapattığını ve bunun da yeni bir adaletsizlik doğurduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE, EMEKLİLİKTE DÜNYANIN EN KÖTÜLERİ ARASINDA”

Türkiye’nin emeklilik sisteminin uluslararası endekslerdeki yerine de dikkat çeken Özlale, Mercer ve Natixis Endekslerine göre Türkiye’nin sadece Hindistan ve Kolombiya’nın üzerinde yer aldığını belirtti.

“Altın hesabı, simit hesabı yapmaya gerek yok” diyen Özlale, sorunun yalnızca en düşük emekli maaşı değil, tüm emeklilik sisteminin çöküşü olduğunu vurguladı.

“EMEKLİLER KURUMLARA VE TOPLUMA GÜVENİNİ KAYBEDİYOR”

TÜİK ve Metropoll araştırmalarından veriler paylaşan Özlale, emeklilerin yüzde 72’sinin ay sonunu getiremediğini, yüzde 70’inin kendini tükenmiş hissettiğini, yüzde 50’sinin ise ne kurumlara ne de topluma güven duyduğunu söyledi.

Bu tablonun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir kopuş yarattığını ifade eden Özlale, “Adaletsizlik üzerine kurulu bu sistem, insanları ülkesine ve kurumlarına sırt çevirmeye itiyor” dedi.

“KAYNAK YOK DEĞİL, KAYNAK İNSAN”

İktidarın sık sık “Kaynak nerede?” sorusunu yönelttiğini hatırlatan Özlale, asıl kaynağın insan olduğunu söyledi. İstihdamın artırılmasının emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği için tek yol olduğunu vurgulayan Özlale, Türkiye’nin dünya ortalamasına ulaşabilmesi için 6 milyon yeni çalışana ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

“Bunun 4,9 milyonu kadın” diyen Özlale, bütçede mesleki eğitim, yaşam boyu öğrenme ve istihdamı artırmaya yönelik payların her yıl azaltıldığına dikkat çekti.

“YOKSULLUĞU AZALTMAK YERİNE YÖNETİYORSUNUZ”

Konuşmasının sonunda iktidarın yaklaşımını sert sözlerle eleştiren Özlale, “Bu anlayışla seneye de buraya gelip emekli maaşlarını sadaka verir gibi artıracağız. Oysa yapılması gereken istihdamı artırmak ve sosyal güvenlik sistemini yeniden kurmak. Siz yoksulluğu azaltmak yerine yönetmeye odaklanmış bir iktidar anlayışına sahipsiniz” ifadelerini kullandı.

