Çankaya Belediyesi, genel temizlik çalışmalarını Seyran bölgesinin ardından kent merkezine taşıdı. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun az olduğu sabah saatlerinde başladıkları çalışmayla Kızılay’daki Sakarya Caddesi’ni baştan sona temizledi.

Cadde boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, vatandaşların sıkça kullandığı oturma grupları özenle temizlendi. Ayrıca, caddede bulunan süs havuzları derinlemesine yıkanarak yenilendi ve taze suyla dolduruldu.

Belediye yetkilileri, çalışmaların vatandaşların konforunu artırmak ve kenti daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.