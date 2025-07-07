Gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi. İzmir'de gazeteciliğe başlayan Çetinkaya, Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar çalıştı. Politika Günlüğü adlı köşesinden okuyucularına seslenen Çetinkaya, bir dönem Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca vakıf yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Hikmet Çetinkaya kimdir?

Gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya, 1942 yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğdu. Manisa Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe adım attı. Özellikle 1966–1980 yılları arasında Cumhuriyet gazetesi muhabiriolarak Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak yaptığı röportajlarla dikkat çekti.

1980’lerden itibaren Cumhuriyet’te “Politika Günlüğü” isimli köşesinde uzun yıllar yazılar yazdı. İzmir temsilciliği yaptı, 2000–2005 yılları arasında gazetenin genel yayın koordinatörlüğünü üstlendi, Cumhuriyet Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

🎖️ Ödüller ve Kitaplar

1968, 1970, 1971 Hasan Tahsin Ödülü , İzmir Gazeteciler Cemiyeti

1975 Deutsche Türk Dil Kurumu Basın Ödülü

2014 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyetidir.