Çankaya Belediyesi, vatandaşları açık havada spora teşvik etmek amacıyla Sports International iş birliğiyle Temmuz ayı boyunca parklarda spor etkinlikleri düzenliyor. “Enerji Dolu Parklar” adıyla hayata geçirilen etkinlik serisinin ilki, 5 Temmuz’da Zafer Park’ta gerçekleşti.

Çankayalılar, yazın enerjisini doğayla iç içe spor yaparak değerlendirirken; yoga, zumba ve H.I.I.T gibi grup dersleri, profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak sunuldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, her yaştan vatandaş sporla dolu keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Başkan Güner: “Tüm komşularımızı sporla buluşmaya bekliyoruz”

Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Sporun hem beden hem de ruh sağlığı açısından önemini biliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temmuz boyunca sürecek programımıza tüm komşularımızı bekliyoruz. Sporun kalbi yine Çankaya’da atacak” dedi.

“Enerji Dolu Parklar” etkinliklerinin Temmuz ayı takvimi ise şöyle:

📍 12 Temmuz Cumartesi – Lozan Parkı

18:00 - Zumba

19:00 - Total Body Shape

📍 19 Temmuz Cumartesi – Muharrem Dalkılıç Parkı

18:00 - Yoga

19:00 - Zumba

20:00 - High Stretch