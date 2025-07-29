Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle yenilemeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit’te forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Robert Renan için transfer görüşmelerine başladı.

Zenit’in Beklentisi 15 Milyon Euro

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab’ta kiralık olarak forma giyen Renan için Zenit’in 15 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi ise bu rakamı daha makul seviyelere çekmek için uzun vadeli bir ödeme planı içeren teklif hazırlığında.

Kariyerine Brezilya’da Başladı

Corinthians altyapısından yetişen Robert Renan, 2022-2023 sezonunda Zenit’e transfer oldu. Genç savunmacı, bugüne kadar profesyonel kariyerinde 300’ün üzerinde maçta görev aldı ve 7 asistlik katkı sundu. Zenit ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Soğukkanlılığıyla Dikkat Çekiyor

Hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında oynayabilen Renan, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla öne çıkıyor. Avrupa’da kariyerine devam etmeye sıcak bakan oyuncunun Porto ve Marsilya gibi kulüplerin de radarında olduğu ifade ediliyor.