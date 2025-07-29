Adana'nın Çukurova ilçesinde aile içinde yaşanan tartışma sırasında baba, tabancayla eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan ailenin erkek çocuğunun ise silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sularında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp ve Merve Verimli çifti evde henüz bilinmeyen neden ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp Verimli, tabancayla önce eşi Merve Verimli’ye, ardından kızı Elif Verimli’ye ateş etti. Yardım çığlıkları atan anne ile kızı, kurşunların isabet etmesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

Bu sırada evde bulunan çiftin erkek çocuğu ise koşarak babasının kurşunlarından kurtuldu. Eyüp Verimli, daha sonra silahı kendine doğrultarak ateşledi.

Silah sesleri ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.