Bakan Kacır, sanayi üretim endeksinin Mart ayında yıllık bazda %2,5, aylık bazda ise %3,4 oranında artış gösterdiğini duyurdu.

En dikkat çekici artış ise yüksek teknoloji grubunda yaşandı. Bu alanda üretim, geçen yılın aynı dönemine göre %4,3 oranında yükseldi. Bakan Kacır, yaptığı açıklamada Türkiye’nin üretim gücünü artırmaya yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Sanayicilere Finansman ve İstihdam Desteği Yolda

Açıklamasında sanayicilerin her koşulda destekleneceğinin altını çizen Kacır, “Sanayicimizi tüm imkânlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkânlarını geliştirecek; sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız” dedi.

Sanayi üretiminde yaşanan bu artış, Türkiye ekonomisinin üretim odaklı büyüme stratejisinin sürdüğüne işaret ederken; özellikle yüksek teknoloji alanındaki yükseliş, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarının meyvesini verdiğini gösteriyor.

📈 Sanayi üretim endeksi 2025 yılı Mart ayında yıllık %2,5; aylık %3,4 yükseldi.



🚀 En büyük artış, yıllık %4,3 ile yüksek teknoloji grubunda yaşandı.



🇹🇷 Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam… pic.twitter.com/jS5yCREQZy Bankacılık sektörünün mevduatında geçen hafta! İçeriği Görüntüle May 9, 2025