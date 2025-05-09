Sosyal destek yardımı başvurusu nereye yapılır? Şartları neler? Kimleri kapsıyor? Hepsini haberimizde derledik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir sınırları içinde yaşayan ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşlara yönelik sosyal destek programlarını 2025 yılı itibarıyla genişletti. Gıda, temizlik, yakacak, ekmek ve eğitim gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılayacak olan ABB bireylerin mağduriyetini azaltmayı amaçlıyor.

Sosyal Yardımlarda Kapsam Genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece şehir içindeki ihtiyaç sahiplerine değil, aynı zamanda Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir noktasında afetlerden etkilenen kişiler için de yardım sağlamaya devam ediyor.

36 Yeni Başvuru Noktası ile Her Yerde Erişim

Pandemi sonrası yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım başvuru sürecini kolaylaştırmak için adımlar atıldı. Başvurular, önceden yalnızca 4 merkezde alınırken, bugün itibarıyla 36 noktada yüz yüze kabul ediliyor.

Vatandaşlar hafta içi mesai saatlerinde bu merkezlere giderek kömür, gıda, Başkent Kart ve diğer tüm temel ihtiyaçlar için başvuru gerçekleştirebiliyor. İşte bunlardan bazıları:

• Etlik Osmanlı İş Merkezi (Keçiören)

• Altındağ Gıda Yardım Şubesi (Altındağ)

• Sincan Gıda Yardım Şubesi (Sincan)

Bununla birlikte mahallelerdeki Kadın Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri’nde de başvuru yapılabiliyor. Belediyenin sosyal politikalarının sahaya en hızlı şekilde ulaşmasını, özellikle dezavantajlı ilçelerdeki merkezler sağlamaktadır.

Sosyal Destek Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimler Yararlanabilir? Şartlar Neler?

Vatandaşların en çok merak ettiği konular ise başvurunun nasıl yapılacağı, kimlerin faydalanabileceği ve yardım alma şartları.

Kimler başvurabilir?

Ankara il sınırları içinde yaşayan, SGK güvencesi bulunmayan veya geliri açlık/yoksulluk sınırının altında olan bireyler başvuruda bulunabilir.

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

• Yoksulluk belgesi

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Aile bireylerine dair adrese dayalı beyan

• Belediye birimleri tarafından verilen başvuru formunun doldurulması

Başvurular, tüm belgelerle birlikte SGK taramasına ve yerinde sosyal incelemeye tabi tutulmaktadır. Gelir düzeyi, TÜİK’in belirlediği yoksulluk sınırının altındaysa, yardımlar düzenli olarak sağlanmaktadır.

Yoksulluk Sınırı Ne Kadar?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım desteğinden kimlerin yararlanabileceğini belirleyen en önemli kriter, TÜİK verilerine göre belirlenen açlık ve yoksulluk sınırları. 2025 yılı itibarıyla dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamaları için yapması gereken aylık minimum harcama miktarı yani açlık sınırı 23.615 TL olarak hesaplanıyor. Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 76.922 TL seviyesinde. Ayrıca, bekâr bir çalışanın insanca yaşayabilmesi için gereken aylık yaşam maliyeti de 30.617 TL’yi bulmuş durumda.

Bu rakamların altında gelire sahip olan ve başvuru şartlarını sağlayan her vatandaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım programlarına başvurarak düzenli destek alabiliyor.