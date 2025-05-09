2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında örnek bir protokol imzalandı. TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen törende, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile çok sayıda öğrenci ve aile hazır bulundu.

Devlet Korumasındaki Çocuklara ve Ailelere Ücretsiz Maç İmkanı

İmzalanan protokolle, devlet korumasındaki çocuklar, koruyucu aileler, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere pek çok vatandaş, milli maçları ve çeşitli futbol karşılaşmalarını ücretsiz izleyebilecek. Ayrıca çocuklar, futbolcularla birlikte sahaya çıkıp müsabaka seremonilerine katılarak unutulmaz anılar yaşayacak.

Bakan Göktaş: “Bu Protokol Geleceğe Verilen Bir Söz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, protokolün sadece bir anlaşma değil, gelecek nesiller için verilen bir söz olduğunu vurguladı. “Bu iş birliği, çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyeceğimiz kapsamlı bir adım. Sporun birleştirici gücü ile aile değerlerini bir araya getiriyoruz” dedi.

Aile Tribünleri Kurulacak, Sosyal Hizmetler Sahaya Taşınacak

Protokol kapsamında futbol karşılaşmalarında aile tribünleri oluşturulacak, çocuklara teknik destek sağlanacak ve sosyal hizmet faaliyetlerinin görünürlüğü artırılacak. Kadınların güçlendirilmesi, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımı gibi alanlarda çeşitli projeler hayata geçirilecek.

Hacıosmanoğlu: “Bu Sorumluluk Bizim İçin Görevdir”

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, “Bakanlıkla iş birliğimiz sayesinde aile, çocuk, engelli ve gazi yakınları gibi toplumun tüm kesimlerine ulaşan projelere imza atacağız. Bu konuyu pozitif ayrımcılık değil, doğrudan bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Futbolun Gücüyle Aile Bağları Güçlenecek

2025 Aile Yılı kapsamında atılan bu adım; sporun kapsayıcılığıyla, sosyal hizmetin şefkatini birleştirmeyi hedefliyor. Aileleri, çocukları, yaşlıları ve dezavantajlı grupları aynı tribünde bir araya getirecek olan bu iş birliği, toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.