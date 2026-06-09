Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan son gelişmeleri sert bir dille eleştirerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e "aklıselimle hareket etme" çağrısında bulundu. Bahçeli, CHP’deki yönetim krizinin ve iç hesaplaşmaların ülke gündemini meşgul etmemesi gerektiğini vurguladı.

"Balık Baştan Kokar"

Konuşmasında, yerelde başlayan çözülmenin CHP Genel Merkezi’ne kadar sirayet ettiğini belirten Bahçeli, "Ecdadımız 'Balık baştan kokar' demiştir. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk, şaibe ve yönetim aczi bugün genel merkeze sirayet etmiştir" ifadelerini kullandı. CHP'nin milletin karşısına koltuk kavgaları ve mahkeme süreçleriyle çıktığını savunan MHP lideri, bu tablonun siyaseti şahsi ikbal kapısı gören bir anlayışın ürünü olduğunu söyledi.

Özgür Özel’e "Sokak Dili" Uyarısı

CHP lideri Özgür Özel’e doğrudan seslenen Bahçeli, parti içi krizlerin sokak diliyle meydanlara taşınmasının "idari iflasın vesikası" olduğunu iddia etti. Bahçeli, Özel’e şu tavsiyelerde bulundu:

"CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir."

"Ülke Gündemi Siyasi Partilerin Hamalı Değildir"

MHP’nin amacının CHP’deki dağınıklıktan siyasi çıkar sağlamak olmadığını ifade eden Bahçeli, asıl meselelerinin siyaset kurumunun ağırlığını ve hukukun üstünlüğünü korumak olduğunu belirtti. Siyasette her adımın bir maliyeti olduğunu hatırlatan Bahçeli, Hz. Ali’nin "Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin" sözüne atıfta bulunarak, "Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür" diyerek konuşmasını sonlandırdı.