Cumhuriyet Halk Partisi’nin TBMM’de saat 13.30’da gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde salonu dolduran milletvekilleri ve partililer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i ölüm yıl dönümünde andı.

Ferdi Zeyrek kimdir?

Ferdi Zeyrek, 16 Mart 1977’de Manisa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa’da tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına mimar olarak başladı ve uzun yıllar mimarlık ve iç tasarım alanında çalıştı.

Sivil toplum kuruluşlarında ve meslek odalarında aktif görevler üstlenen Zeyrek, Manisa Mimarlar Odası’nda yöneticilik ve başkanlık yaptı. Daha sonra yerel siyasete girerek CHP Manisa İl Başkanlığı görevinde bulundu ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Görev süresinde sosyal belediyecilik projeleriyle öne çıktı.

Zeyrek, 9 Haziran 2025'te hayatını kaybetti.