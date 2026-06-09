Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ortadoğu'da yaşanan gerilimin bölgesel sınırları aştığını belirten Bahçeli, Türkiye'nin gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Takım İçin Marş Hazırlandı

Konuşmasının başında A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası sürecine değinen Bahçeli, milli takıma destek amacıyla özel bir marş hazırlandığını açıkladı. Marşın kendi isteği üzerine kısa sürede hazırlandığını belirten Bahçeli, eseri hazırlayan sanatçıları tebrik etti.

"İnsanlığın İmtihanı Başlamıştır"

Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Nerede bir mazlumun ahı yükseliyorsa, neresi ateşe veriliyorsa orada yalnızca o ülkenin değil bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin yalnızca yerel bir kriz olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, çatışmaların giderek daha geniş bir coğrafyayı etkileyen tehlikeli bir sürece dönüştüğünü söyledi.

"Bu Sadece İran ve İsrail Meselesi Değil"

Bahçeli, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin bölgedeki enerji hatlarını, ticaret yollarını ve güvenlik dengelerini doğrudan etkilediğini belirterek, "Bu mesele yalnızca İran'ın veya İsrail'in meselesi değildir. Lübnan'dan Suriye'ye, Irak'tan Körfez'e kadar uzanan geniş bir güvenlik denkleminden söz ediyoruz" dedi.

"Emperyal Hesaplar Devrede"

Ortadoğu'daki gelişmelerin arkasında uzun yıllara dayanan planların bulunduğunu savunan Bahçeli, bölgede yaşanan her çatışmanın gerisinde farklı hesapların olduğunu ifade etti. Tarih boyunca bölgenin dış müdahalelere ve çeşitli projelere maruz kaldığını belirten Bahçeli, Türkiye'nin bu süreçlerde dikkatli ve güçlü duruşunu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

"Türk Milleti Boyun Eğmez"

Konuşmasının sonunda Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı zorlukları aşmayı başardığını vurgulayan Bahçeli, "Türk milleti sıkıştırılacak, kuşatılacak ya da tarih sahnesinden silinecek bir millet değildir. Karşısına hangi güç çıkarsa çıksın varlığını ve bağımsızlığını koruyacak kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.