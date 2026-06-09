Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) grup toplantısının kim tarafından yapılacağına ilişkin tartışmalar sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıya katılmayacağı öğrenildi.
Parti içi hareketliliğin devam ettiği süreçte alınan bu karar, Meclis kulislerinde dikkatle takip edilirken, Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
DİPNOT; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM Tören salonunu tahsis ettiği, Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.
Muhabir: Melisa Sapaz