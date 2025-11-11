Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında toplanacağını duyurdu. Işıkhan, “Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, açıklamasını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptı.

“Dilovası’ndaki patlamada ne gerekiyorsa yapıyoruz”

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen fabrika patlamasına ilişkin konuşan Işıkhan, “Patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun diliyorum. Olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundum, müfettişlerimizi görevlendirdik. Hem idari hem adli süreç eş zamanlı sürüyor. Soruşturmanın selameti açısından 7 personeli açığa aldık. Sorumluların hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.

“Teknolojik dönüşüm çalışma hayatını değiştiriyor”

Bakan Işıkhan, dijitalleşmenin iş dünyasında köklü değişimlere neden olduğunu belirterek, “Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme yeni meslekleri ortaya çıkarırken bazı geleneksel iş kolları önemini yitiriyor. Artık yalnızca iş yaratmak değil, nitelikli ve güvenceli istihdam oluşturmak öncelikli bir hedef haline geldi” diye konuştu.

“Deprem bölgesinde toparlanma büyük oranda gerçekleşti”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede istihdamı korumak için birçok destek sağladıklarını belirten Işıkhan, “Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği gibi programlarla 40 milyar liraya yakın kaynak kullandık. 2025 yılı Ağustos verilerine göre sigortalı çalışan sayısı 2 milyon 4 bine ulaştı, istihdam büyük oranda toparlandı” dedi.

“41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik”

Işıkhan, 2025 yılı için aylık asgari ücret desteğini 1000 liraya yükselttiklerini belirterek, “Yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık 41,6 milyar lira destek sağladık. 2002’den bu yana asgari ücret reel olarak yüzde 223 arttı” ifadelerini kullandı.

“Mevzuata aykırı iş yerlerine 1,1 milyar lira ceza”

İş sağlığı ve güvenliği denetimlerine de değinen Işıkhan, “2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 9 bin 921 iş yerinde teftiş yaptık, 1 milyondan fazla çalışana ulaştık. Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine 1,1 milyar lira idari para cezası uyguladık. Ayrıca belediyeler hakkında 66 milyon lira ceza kesilerek 570 milyon lira işçi alacağının ödenmesi sağlandı” dedi.

“Kayıt dışı istihdama 2,3 milyar lira ceza”

Kayıt dışı istihdamla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, “Yılın ilk 9 ayında kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2,3 milyar lira ceza uyguladık. Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99’a ulaştı, 5,7 milyon kişinin GSS primini devletimiz ödüyor” açıklamasında bulundu.

Son olarak Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçesinin 442 milyar 131 milyon lira olduğunu açıkladı.