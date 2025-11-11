Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, İstanbul’da düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, holdingin 32 yıldır yurt dışında zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğini ve bugün 30’dan fazla ülkede operasyonları bulunduğunu belirtti. Ilıcak, yaklaşık 35 bin kişiyi istihdam ettiklerini ve gelirlerinin yarısından fazlasını yurt dışından elde ettiklerini söyledi.

“Dünyanın en zorlu pazarlarında kazandığımızı, Türkiye’nin geleceğine yatırıyoruz,” diyen Ilıcak, Rönesans’ın dünyanın en büyük 50, Avrupa’nın ise en büyük 10 uluslararası taahhüt şirketi arasında yer aldığını vurguladı.

Ceyhan’daki Polipropilen Tesisi ve Sıvı Yük Terminali Yatırımı

Rönesans Holding, Ceyhan’da 472.500 ton kapasiteli Propan Dehidrojenasyon ve Polipropilen (PDH-PP) Üretim Tesisi ve sıvı yük terminali kuruyor. Bu proje için Cezayirli Sonatrach ile propan tedariki, Norveçli Stolt-Nielsen ile sıvı yük terminali ortaklığı sağlandı.

Toplam yatırım: 2 milyar dolar

Uluslararası finansman: 1,3 milyar dolar

Öz sermaye yatırımı: 700 milyon dolar

Proje ortakları: 12 farklı milletten, 30’dan fazla firma

Yatırımın tamamlanma hedefi: 2027 sonu

Türkiye’nin Petrokimya Sektöründe Dışa Bağımlılığı Azaltacak

Türkiye yılda 8 milyon ton plastik ham madde ithal ediyor ve polipropilenin yalnızca %4’ü yerli üretimle karşılanıyor. Bu durum, sanayiciler için stok yükü, tedarik ve vade riski oluşturuyor. Rönesans’ın Ceyhan yatırımı ile bu bağımlılık azalacak ve Türkiye’nin sanayi gelişimi hızlanacak.

Ilıcak, projenin Adana, Gaziantep ve Kayseri gibi sanayi merkezlerine yakınlığı ve denize kıyısı sayesinde lojistik avantaj sağladığını belirtti.

DAPEK: Türkiye’nin Petrokimya Üssü Olacak

Ceyhan’da kurulacak tesis, Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi ve Limanı (DAPEK) içinde yer alacak. Ilıcak, endüstri bölgesinin Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Ek yatırım: 1-1,5 milyar dolar planlanıyor

Bölge hedefi: 15-20 milyar dolarlık endüstri bölgesi

Altyapı ve lojistik imkanlarıyla yatırımcılara hazır

“Yatırımcıların uzaklara bakmalarına gerek yok. Bu bölge, Adana ve çevresinde Türkiye’nin petrokimyada üretim ve istihdam üssü olacak,” dedi Ilıcak.