Panel, 14 Kasım 2025 Cuma günü 14.00 – 16.30 saatleri arasında Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin Moderatörü ve Konuşmacılar

Panelin moderatörlüğünü Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Tuncer üstlenecek.

Etkinlikte; Hidrojeoloji Mühendisi Nazlı Öktem Çam, Dr. Turgay Şanal, Dr. Hakan Cavaş, Hidropolitik Akademi Başkanı ve İnşaat Mühendisi Dursun Yıldız ile Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Melekoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Uzmanlar; su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkileri ve geleceğe yönelik çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Tüm Ankaralılar Davetli

Etkinlik, Ankara’da çevre, iklim ve su yönetimi konularına ilgi duyan herkese açık olacak.

Panel sonunda katılımcılar, su ve gıda güvenliği alanında yeni bakış açıları edinme fırsatı bulacak.

📅 Tarih: 14 Kasım 2025, Cuma

🕓 Saat: 14.00 – 16.30

📍 Yer: Ankara Kent Konseyi