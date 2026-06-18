Türkmenistan’ın yaşayan kültür mirasları arasında gösterilen Ahal Teke atları, Ankara’daki çiftlikte engel atlama, dayanıklılık, atlı okçuluk ve arazi sürüşü gibi farklı alanlarda eğitimlerden geçiriliyor.

Yüzyıllardır hükümdarların ve komutanların tercih ettiği atlar arasında yer alan Ahal Tekeler; uzun ve zarif boyunları, atletik vücut yapıları, asil duruşları ve güneşte metalik bir görünüm kazanan tüyleriyle dünyadaki en özel at ırklarından biri kabul ediliyor.

Safkan Ahal Teke atları, soy özellikleri ve eğitim durumlarına göre 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

“Asıl Hayranlığım Karakterine Oldu”

Çiftliğin sahibi Petek Çağlar, at yetiştiriciliğine 5 yıl önce başladığını, ilk Ahal Teke atına ise 2022 yılında sahip olduğunu söyledi.

İlk olarak atın fiziksel güzelliğinden etkilendiğini belirten Çağlar, zaman içinde bu ırka duyduğu hayranlığın karakter özellikleri nedeniyle arttığını ifade etti.

Ahal Tekelerin insanlarla güçlü bir bağ kurduğunu belirten Çağlar, “Çok hassas ama kırılgan değil, son derece cesur. Engelleri korkulacak bir unsur değil, çözülmesi gereken bir problem gibi görüyor.” dedi.

Atların öğrendiklerini kolay kolay unutmadığını vurgulayan Çağlar, bu özelliklerden dolayı 2025 yılında çiftliği tamamen Ahal Teke yetiştiriciliğine dönüştürdüklerini aktardı.

“Her Branşı Yapabilen Nadir Bir Irk”

Ahal Tekelerin diğer at ırklarından farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Çağlar, Avrupa atlarının engel atlama, Arap ve İngiliz atlarının düz koşu alanlarında öne çıktığını, Ahal Tekelerin ise birçok disiplinde başarılı olabilen nadir bir ırk olduğunu söyledi.

Binicisine karşı oldukça duyarlı olduklarını ifade eden Çağlar, özellikle çocuklarla iletişimlerinde dikkat çekici özellikler gösterdiklerini belirtti.

Türkiye’ye Damızlık Ahal Teke Getirildi

Ahal Teke ithalatının dünya genelinde oldukça zor prosedürlere bağlı olduğunu anlatan Çağlar, Türkiye’ye sistemli bir yetiştiricilik programının parçası olarak damızlık kısraklar getirdiklerini söyledi.

Türkmenistan’da “At Bakanlığı” bulunduğunu, Rusya’da soy kayıtlarının tutulduğunu ve bazı ülkelerde DNA testleriyle soyların takip edildiğini belirten Çağlar, uzun süren çalışmalar sonucunda Türkiye’de bu alanda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Çağlar, “Amacımız, bu asil canlının tarihin hak ettiği değeri ülkemizde de görmesini sağlamak.” diye konuştu.

Ahal Teke Soyu Ankara’da Büyüyor

Çiftlikte şu anda 10 Ahal Teke bulunduğunu belirten Çağlar, iki ay önce dünyaya gelen “Mihrimah” isimli tayın kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

“Bu tay bizim için sadece yeni bir atın dünyaya gelmesi değil, binlerce yıllık kültürel mirasımızın devamı anlamına geliyor.” ifadelerini kullanan Çağlar, Ahal Teke ırkının gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.