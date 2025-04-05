Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Ankara yağılı günlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır Başkenti etkisi altına alan yağış, bir süre daha devam edecek. 

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Öte yandan Ankara Valiliği ise vatandaşlarına meteorolojik uyarılarda bulunmaya devam ediyor. 

Valilik özellikle önümüzdeki 4 saat için sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Ankara il genelinde sağanak ve sağanak yağışların kuvvetli olması gerektiğini ve sel, dolu yağışı yıldırım gibi olaylara karşı ise uyardı.

Uyarı

Ankara Valiliği X paylaşımında yaptığı uyarıda;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;

Ankara il genelinde önümüzdeki 4 saatlik periyotta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

 Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Zehra Önen