İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grup Toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun satırbaşları şöyle: Büyük Türk Millet Saygıdeğer yol arkadaşlarım,

Kıymetli Misafirler ve Basın Mensupları Grup toplantımıza hoş geldiniz. Dün 27 Mayıs idi… Adnan Menderes’in, Fatin Rüşdü Zorlu’nun, Hasan Polatkan’ın idamıyla neticelenen Tarihimizin acı hatıralarından, en büyük hatalarından bir tanesidir. Bu vesileyle, Tüm demokrasi şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Menderes, 1945’de dörtlü takrir ile başlayan, Cumhuriyet’i demokrasi ile buluşturma mücadelesinin Hem temsilcisi, hem de şehididir. Türk Milleti, önemli bir tarihi eşiği onun sayesinde atlamıştır. Menderes ve arkadaşlarının katkısı, sadece demokrasiye değildir. Onlar, Türkiye’nin kalkınma yolunun da mimarlarıdır. Diğer birçok tarihi olayda olduğu gibi, Bu noktada da sadece anmanın yeterli olmadığı kanaatindeyim. Çünkü 27 Mayıs’ın hem öncesinden, hem de sonrasından çıkarılacak dersler günceldir ve gereklidir." diye konuştu.

Başkan Dervişoğlu, "Kıymetli Yol Arkadaşlarım, 1947 yılında Demokrat Parti, yayınladığı Hürriyet Misak-ı’nda; Anayasa’ya aykırı kanunların kaldırılması. demokratik seçim kanununun değiştirilmesi Ve en önemlisi, Parti genel başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığının ayrılması vardı. Bu çok partili yaşama geçmesine rağmen, partili rejimin alışkanlıklarını terk etmeyen o dönemin iktidarına, Büyük bir itirazdı ve uyarıydı. Bugün bulunduğumuz noktanın ne olduğu malumdur. Ve neredeyse 60 yıl sonra aynı meselelerden muzdarip olmamız, Türkiye için büyük bir üzüntü sebebidir. Bizim Amacımız ise bu cendereden ebediyen kurtulmaktır. Hürriyet Misakı sonrası Türkiye Adım adım 1950’deki demokrasi zaferine yürümüştür. Bu süreçte muhalefetin kararlı mücadelesinin payı çok büyüktür.Ama Rahmetli İnönü’nün de Çok partili rejime geçme kararlılığını örnek alınması gereken bir davranıştır." şeklinde konuştu.