TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Hive şehrinde düzenlenen önemli bir etkinlikte konuşma yaptı. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından organize edilen "Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz" temalı konferansa katılan Kurtulmuş, Türk dünyasının gençliği için ortak bir gelecek vizyonu oluşturmanın önemine değindi. Bu etkinlik, Türk dünyasındaki gençler arasında iş birliğini artırmak ve ortak değerleri pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaretinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi’nin ev sahipliğinde, Taşkent’te yapılacak "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temalı Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150'nci Genel Kurulu’na katılacak. Burada, küresel ve bölgesel kalkınma politikaları, toplumsal adalet ve parlamentolar arası iş birliği üzerine önemli müzakereler yapılması bekleniyor. PAB Genel Kurulu’na hitap edecek olan Kurtulmuş, ayrıca etkinlik marjında ikili görüşmeler yaparak, uluslararası iş birliğini güçlendirecek adımlar atmayı hedefliyor.

Kurtulmuş’un ziyaretinin bir diğer önemli durağı ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yapılacak görüşme. Bu görüşme, iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'daki iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelerek, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik görüşmelerde bulunacak.

Kurtulmuş’a bu ziyaretinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da eşlik ediyor. Bu kapsamlı ziyaret, Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin pekiştirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.