Batman'da, "yan bakma" yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavga sonucu 35 yaşındaki Cihan Taşar hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, Taşar'ın cenazesi ailesi tarafından toprağa verildi.

Olay, 1 Nisan gecesi saat 23.30 sıralarında Batman'ın Güneykent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolda yürüyen Cihan Taşar ile 5 şüpheli arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, Cihan Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Taşar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilip, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı ve Y.Ö., Y.Ç., A.U., K.C. ve D.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cinayetle kullanılan bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Y.Ö., K.C. ve D.Ö.'yü tutukladı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Cihan Taşar'ın henüz düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Ailesi ve yakınları, yaşanan talihsiz olay karşısında büyük üzüntü yaşarken, toplumda şiddet olaylarının artması, daha fazla önlem alınması gerektiği yönünde tartışmalara yol açtı.

Olayın ardından Batman halkı, şiddetle mücadele ve güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda yetkililerden çözüm bekliyor.