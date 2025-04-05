"Kuzeyin Oğlu" olarak tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahne aldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sanatçının beklenmedik ölümü, sevenlerini ve müzik dünyasını derinden sarstı. Konak ile aynı sahneyi paylaşan müzisyen Selim Bölükbaşı, bu üzücü olayın ardından duygularını paylaştı.

"BEYNİM UYUŞTU, KALBİM SIKIŞTI"

Bölükbaşı, paylaşımında şu sözlere yer verdi, "Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü; yakıştıramadım. Fakat, yapmam gerektiği gerçeği buna müsaade etmedi. Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya?

Tabiki ASLA!!!" "İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 km hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretininin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa her şeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben…

Nasıl sığdırayım buraya? Nasıl yazayım? Nasıl paylaşayım? Var mı tarif edecek kimse? Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı!"