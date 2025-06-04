İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve “torbacı” olarak bilinen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Narkotik dedektör köpeği Eta’nın da görev aldığı operasyonda 670 gram uyuşturucu madde bulundu.
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınan M.M., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/tFQ6nV05Ld— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) June 3, 2025
Muhabir: Haber Merkezi