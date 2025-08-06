ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart Askeri Üssü, aktif bir silahlı saldırgan nedeniyle kısmen giriş ve çıkışlara kapatıldı. Üssün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay yerinde güvenlik güçlerinin müdahalesinin sürdüğü ve saldırıda “kayıplar olduğu” ifade edildi.

ABD Ordusu, Fort Stewart askeri üssüne düzenlenen saldırıda 5 askerin vurulduğunu ifade etti.

Olayın ardından, üs çevresindeki personele bulundukları yerlerden ayrılmamaları ve tüm kapı ile pencereleri kapalı tutmaları yönünde uyarı yapıldı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, “Cumhurbaşkanı, Georgia’daki Fort Stewart’ta meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgilendirildi. Beyaz Saray durumu takip ediyor” açıklamasını yaptı.

Saldırganın yakalandığı aktarıldı.