İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle günlerdir aksayan hizmetlerin yayında toplanılmasına izin verilmeyen çöpler için Belediye Başkanı harekete geçti.

Maaşlarına zam isteyen ve günlerdir İzmir'de herhangi bir hizmetin yapılmasına izin vermeyen sendikalı işçiler sonrası, Cemil Tugay dayanışma çağrısı sebebiyle sokağa inerek, uzun zamandır toplanılmasına izin verilemeyen çöpleri toplamaya başladı. Başkanın çöp toplamasını gören vatandaşlar ise kendisine destek verdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerinde çalışan işçiler, son aylarda maaş ödemelerindeki eksiklikler ve toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan çıkmazlar nedeniyle iş bırakma eylemleri düzenliyor. İşçilerin temel talepleri arasında maaşların tam ve zamanında ödenmesi, sosyal hakların korunması ve yaşam koşullarına uygun ücret düzeyinin sağlanması yer alıyor.

Eksik Maaşlar Tepki Çekti

Ocak 2025’ten itibaren maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar, işçileri zor durumda bıraktı. Nisan ayında işçilere yalnızca 20 bin TL ödeme yapıldığı belirtilirken, bazı çalışanlar ise ödemelerini parça parça aldıklarını ifade etti. Bu durum, çalışanların geçim sıkıntısı yaşamasına ve seslerini duyurmak için eylemlere yönelmesine neden oldu.

Toplu Sözleşme Krizi: Talepler ve Teklifler Arasında Büyük Fark

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında süren TİS görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. İşçiler 82 bin TL brüt maaş talep ederken, belediye yönetimi son olarak 65 bin TL teklif etti. Bu fark, hem işçi tarafında memnuniyetsizliğe neden oldu hem de kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı.

İş Bırakma ve Grevler Hizmetleri Aksattı

Maaş krizine ve sözleşme çıkmazına karşı işçiler, 7 Mayıs'ta yarım gün iş bırakma eylemi düzenledi. 29 Mayıs'ta ise tam gün grev yapılacağı duyuruldu. Bu eylemler nedeniyle kentte çöp birikintileri oluştu, belediye hizmetlerinde aksamalar yaşandı.