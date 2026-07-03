Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara Otoyolu Babakonağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.